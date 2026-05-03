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Serie A, l’Inter è Campione d’Italia per la 21esima volta nella sua storia: k.o il Parma a San Siro

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 03/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, l’Inter è Campione d’Italia per la 21esima volta nella sua storia: k.o il Parma a San Siro

A San Siro è festa grande: i nerazzurri sono campioni d’Italia

Nel posticipo della domenica va in scena InterParma. Il teatro è San Siro, allestito a festa per una vittoria che potrebbe portare i padroni di casa alla conquista del 21esimo scudetto con 3 turni di anticipo.

La Partita

La partita prende subito la direzione sperata dai nerazzurri: Thuram nella prima frazione e Mkhitaryan nella ripresa archiviano la pratica, l’Inter si laurea così Campione d’Italia. Un traguardo meritato per un allenatore, Chivu, troppo spesso bistrattato e sottovalutato a inizio anno, che ha saputo raccogliere un’eredità pesante come quella di Inzaghi.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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