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Sassuolo, Ulisses Garcia: “Le qualità di Robinio Vaz non sono in dubbio”

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 30/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Sassuolo, Ulisses Garcia: “Le qualità di Robinio Vaz non sono in dubbio”

Il primo gol con la maglia giallorossa, contro il Lecce  è stato un momento liberatorio per Robinio Vaz, capace di scrollarsi di dosso le pressioni accumulate dal suo arrivo nella Capitale a metà gennaio.

Le potenzialità di Vaz non sono mai state messe in discussione tra chi lo ha seguito sin dai primi passi in Ligue 1. Tra questi anche Ulisses Garcia, attuale terzino del Sassuolo ed ex compagno di squadra dell’attaccante ai tempi dell’Olympique Marsiglia. Intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, ha espresso totale fiducia nel percorso di crescita del giovane giallorosso: “È un giocatore con indubbie qualità. L’ho visto crescere al Marsiglia ed esplodere. Farà sicuramente bene“.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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