Nel pieno delle speculazioni sul futuro della panchina e delle gerarchie tecniche, arrivano parole che invitano a leggere la situazione da un’altra prospettiva.

Dazn, Sala su Gasperini

Nel corso della trasmissione condotta da Alessandro Santoro e Matteo Cirulli, è intervenuto Federico Sala di DAZN, commentando le voci che vedrebbero Gian Piero Gasperini come una scelta secondaria, se non addirittura la quarta opzione. Una ricostruzione che il giornalista ha deciso di ridimensionare con decisione. Ecco le sue parole:

“Non mi aspettavo quel tipo di uscita. Lui è una persona elegante, pacata, educata e disponibile. Non credo fosse un caso che sia venuto lui a parlare invece di Massara. Mi aspettavo un’altra risposta se devo essere onesto. Forse la conferenza stampa del giorno prima non è stata apprezzatissima da parte della società”.

Ranieri inizia parlando in prima persona e poi passa al plurale.

“Quando dice tre non sono venuti, non vuol dire che Gasperini fosse la quarta scelta. Per me la visione è diversa. Li hanno approcciati su indicazione di Ranieri, dopodiché sono andati su Gasperini. La fiducia è stata enorme nei confronti del tecnico di Grugliasco”.

E Gasperini nel post-partita che impressione ti ha fatto?

“Di voler fare il pompiere. Lui è parte essenziale dell’ingranaggio ma non sta a Bergamo. Ha voluto spegnere questa divergenza di vedute. La Roma è lì a giocarsi il quarto posto. Lui ha l’ambizione e vuole andare in Champions”.

Infortunio Pellegrini.

“Lui è uscito zoppicante e qualcosa si è fatto. Poi dagli esami si capisce l’entità. Mi è sembrato tranquillo. I rinnovi cambiano in base all’arrivo in Champins: quello sposta tanto”.

Una cosa che hai colto da bordocampo?

“Malen ha segnato il terzo gol e si è girato verso la Curva Sud per 20 secondi. Un’immagine che dice tanto. Lui è un cannibale durante la partita”.