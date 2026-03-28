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Romanisti in Nazionale: rigore sbagliato e poi gol per El Aynaoui

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 28/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Romanisti in Nazionale: rigore sbagliato e poi gol per El Aynaoui

IL ROMANISTA (Eva Tambara) – La Roma attende il termine della sosta per ricominciare il campionato e riaccogliere i vari giallorossi al lavoro con le rispettive nazionali. Molti di loro hanno già superato il primo impegno, tre di questi ieri sera: Donyell Malen, Neil El Aynaoui e Kostas Tsimikas.

L’attaccante è partito titolare nell’amichevole OlandaNorvegia (2-1), ma, nonostante una grande occasione da gol, a segnare sono stati Van Dijk e Rejinders. Anche El Aynaoui ha trovato spazio dal primo minuto nel test tra Marocco ed Ecuador, e dopo aver sbagliato nella ripresa il rigore che avrebbe portato al pareggio, ha realizzato allo scadere la rete del definitivo 1-1.

E infine Tsimikas, che invece è partito dalla panchina nell’amichevole andata in scena tra Grecia e Paraguay, subentrando soltanto al 31′ del secondo tempo al posto di Giannoulis, senza però incidere sul risultato (0-1).

#asr #asroma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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