Aria di tensione in casa Roma tra il DS Massara e Gian Piero Gasperini. Dissapori e diverse vedute riguardante la costruzione della rosa. A fine stagione verrà fatto un chiarimento definito con la presenza della società.

Roma, tensione Gasperini-Massara

In casa Roma il clima resta teso in una fase cruciale della stagione, con la squadra ancora in corsa per un piazzamento in Champions League ma attraversata da tensioni interne che potrebbero incidere sul futuro. Le divergenze tra area tecnica e dirigenza non sono più un semplice retroscena, bensì una situazione da monitorare con attenzione.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto , il rapporto traresta complicato. Le differenze di vedute, già emerse durante il mercato invernale, riguardano soprattutto la costruzione della rosa: se da un lato l’allenatore può ritenersi soddisfatto dell’arrivo di Donyell Malen , dall’altro persistono dubbi su altri innesti, in particolare sulla fascia sinistra, dovenon ha convinto.

A fine stagione sarà inevitabile un chiarimento definitivo: la proprietà dei Dan e Ryan Friedkin è pronta a un confronto diretto per capire se esistano ancora le condizioni per proseguire insieme oppure se sarà necessaria una separazione. Molto dipenderà anche dai risultati sul campo, ma la sensazione è che il futuro sia tutto da scrivere.