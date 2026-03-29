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Roma su Doumbia del Venezia: sfida con altre due grandi del calcio italiano

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 29/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma su Doumbia del Venezia: sfida con altre due grandi del calcio italiano

La Roma sta già pianificando le prossime mosse in vista del mercato estivo e avrebbe messo nel mirino Issa Doumbia, promettente centrocampista attualmente in forza al Venezia. Il classe 2003 si sta distinguendo in Serie B per rendimento e continuità, diventando un elemento imprescindibile per la squadra lagunare. Le sue prestazioni stanno contribuendo in modo decisivo al primato in classifica del Venezia, che mantiene un vantaggio di tre punti sul Monza. In stagione, il giovane ha collezionato 6 gol e 4 assist in 31 presenze.

Stando alle ultime indiscrezioni, anche il club giallorosso avrebbe mostrato interesse concreto per il giocatore. Tuttavia, la concorrenza non manca: pure Milan e Inter stanno seguendo con attenzione i suoi progressi. Oltre alle attenzioni dei club, Doumbia è al centro anche di una possibile scelta a livello internazionale: nonostante le avances della Costa d’Avorio, il centrocampista sembrerebbe orientato a rappresentare l’Italia, con l’obiettivo di crescere ulteriormente e affermarsi stabilmente in Serie A.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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