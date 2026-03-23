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Roma, sondaggio per Romero: concorrenza di Atletico e Real Madrid

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 23/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, sondaggio per Romero: concorrenza di Atletico e Real Madrid

Il futuro di alcuni big europei inizia a muoversi con largo anticipo, e tra i nomi più caldi in difesa spunta anche quello di un profilo di assoluto livello internazionale. La Roma osserva con attenzione le possibili occasioni di mercato, pur consapevole delle difficoltà legate a operazioni di questo calibro.

Secondo quanto riportato dal portale inglese givemesport.com, i giallorossi avrebbero chiesto informazioni per Cristian Romero, difensore del Tottenham Hotspur. L’argentino, il cui futuro a Londra sembra sempre più incerto, è finito nel mirino anche di club di primissima fascia come Atletico Madrid e Real Madrid, oltre a diverse società tra Turchia e Arabia Saudita.

La valutazione fissata dagli Spurs si aggira intorno ai 60 milioni di euro, cifra importante resa ancora più rigida da un contratto in scadenza nel 2029. Proprio questo aspetto rende l’operazione particolarmente complessa, con margini di trattativa che al momento appaiono limitati.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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