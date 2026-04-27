Roma, niente riscatto per Zaragoza: lo spagnolo tornerà al Bayern

La Roma non riscatterà Bryan Zaragoza: l’esterno tornerà al Bayern Monaco dopo un’esperienza al di sotto delle aspettative.

Il futuro di Bryan Zaragoza sembra ormai scritto. Al termine della stagione, infatti, la Roma non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto previsto nell’accordo per l’esterno offensivo spagnolo, che è quindi destinato a fare ritorno al Bayern Monaco. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso ha scelto di non attivare la clausola d’acquisto, orientandosi verso altre soluzioni per il proprio reparto avanzato.

Una decisione maturata anche alla luce del rendimento del giocatore, che non è riuscito a incidere in maniera significativa nel corso della sua esperienza alla corte di. Arrivato con aspettative elevate,ha trovato spazio con difficoltà, nonostante i problemi fisici e le assenze che hanno falcidiato l’attacco romanista nel corso dell’anno.

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