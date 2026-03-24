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Roma, l’infermeria: Koné lavora con l’obiettivo Bologna

Redazione
Pubblicato 3 giorni fa il 24/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, l’infermeria: Koné lavora con l’obiettivo Bologna

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – Al Fulvio Bernardini si combatte la partita degli infortunati, di chi stringe i denti lontano dal campo per tornare a sentirsi protagonista. E tra questi ci sono Matias Soulé e Manu Koné, simboli di una Roma che non vuole arrendersi nemmeno quando la sorte si mette di traverso. L’argentino è pronto a rientrare con l’Inter dopo uno stop di un mese. Koné lavora invece per esserci il 25 aprile, quando il destino gli rimetterà davanti proprio il Bologna contro cui si è fatto male in Europa League. Sotto lo sguardo attento di Gasperini, il recupero diventa una corsa contro il tempo, ma senza scorciatoie. Ogni passo è calibrato. Perché la fretta, in questi casi, è la peggior nemica.

#asr #asroma #manu koné

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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