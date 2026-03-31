Roma, la lista della spesa: il piano di Gasp per il mercato

Rivoluzione Roma in vista: Gasperini spinge per sei acquisti. Attacco e fasce nel mirino, summit decisivo a giugno.

Se non è una rivoluzione quella che chiede Gian Piero Gasperini, poco ci manca. L’esigenza, del resto, è parente stretta dell’ambizione. Una visione che Dan Friedkin, l’uomo che ha speso 1 miliardo e 100 milioni nella Roma senza mai raggiungere la Champions, non può che condividere. E quindi, il tecnico vorrebbe almeno sei rinforzi. Soprattutto dopo le promesse delle ultime due sessioni che non hanno assecondato del tutto le richieste.

Due esterni, un centrocampista, un centravanti di scorta e due attaccanti, o meglio ali dal dribbling spontaneo, dal gol facile e dalla fisicità prorompente: questi i profili che farebbero prendere ai capitolini una svolta “gasperiniana” alla luce delle uscite quasi certe di

Chiaro che poi ogni tipo di ragionamento sul futuro passerà al vaglio del bilancio stagionale e del summit di giugno tra Friedkin, Ranieri, Massara e Gasperini. Quasi una resa dei conti, in cui non andranno escluse delle decisioni drastiche (in qualsiasi direzione).

I nomi per la nuova Roma

L’attacco resta il focus principale, perché, oltre a Ferguson, perderà probabilmente la Joya ed ElSha, e con loro forse Pellegrini. Zaragoza non ha fatto breccia e chissà se ai partenti s’aggiungerà Venturino. Anche Dovbyk resta in uscita. Malen sarà invece riscattato, ma i soli Vaz e Soulé non possono bastare.

Non a caso, la Roma ha individuato in Julian Brandt del Dortmund un possibile rinforzo a parametro zero. Sarebbe un colpo top, ma non completerebbe da solo un reparto in cui ci vorrebbero almeno 4 o 5 attaccanti esterni intercambiabili e due centravanti.

Sugli esterni, poi, dovendo salutare Çelik e Tsimikas e non avendo contezza dell’affidabilità di Angeliño, non andranno solo messe delle toppe. Un titolare a sinistra, anche per riportare Wesley a destra, Ricky Massara lo sta cercando da gennaio. Così, dopo aver tentato Fortini, Wolfe e Seys, adesso punterebbe volentieri Carlos Augusto.

Con l’Inter è sempre in piedi l’affare Koné e chissà che le due esigenze – la plusvalenza giallorossa da una parte, la voglia di Augusto di avere più spazio dall’altra – non finiranno per convergere. Tuttavia, anche se il francese dovesse restare, alla Roma un mediano in più farebbe comodo e la lista degli svincolati proporrà presto il nome di Freuler.

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota)