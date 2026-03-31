Roma, la lista della spesa: il piano di Gasp per il mercato

Rivoluzione Roma in vista: Gasperini spinge per sei acquisti. Attacco e fasce nel mirino, summit decisivo a giugno.
Se non è una rivoluzione quella che chiede Gian Piero Gasperini, poco ci manca. L’esigenza, del resto, è parente stretta dell’ambizione. Una visione che Dan Friedkin, l’uomo che ha speso 1 miliardo e 100 milioni nella Roma senza mai raggiungere la Champions, non può che condividere. E quindi, il tecnico vorrebbe almeno sei rinforzi. Soprattutto dopo le promesse delle ultime due sessioni che non hanno assecondato del tutto le richieste.Due esterni, un centrocampista, un centravanti di scorta e due attaccanti, o meglio ali dal dribbling spontaneo, dal gol facile e dalla fisicità prorompente: questi i profili che farebbero prendere ai capitolini una svolta “gasperiniana” alla luce delle uscite quasi certe di Çelik, El Shaarawy, Dybala, Tsimikas, Zaragoza e Ferguson.
Chiaro che poi ogni tipo di ragionamento sul futuro passerà al vaglio del bilancio stagionale e del summit di giugno tra Friedkin, Ranieri, Massara e Gasperini. Quasi una resa dei conti, in cui non andranno escluse delle decisioni drastiche (in qualsiasi direzione).
I nomi per la nuova Roma
L’attacco resta il focus principale, perché, oltre a Ferguson, perderà probabilmente la Joya ed ElSha, e con loro forse Pellegrini. Zaragoza non ha fatto breccia e chissà se ai partenti s’aggiungerà Venturino. Anche Dovbyk resta in uscita. Malen sarà invece riscattato, ma i soli Vaz e Soulé non possono bastare.
Non a caso, la Roma ha individuato in Julian Brandt del Dortmund un possibile rinforzo a parametro zero. Sarebbe un colpo top, ma non completerebbe da solo un reparto in cui ci vorrebbero almeno 4 o 5 attaccanti esterni intercambiabili e due centravanti.
Sugli esterni, poi, dovendo salutare Çelik e Tsimikas e non avendo contezza dell’affidabilità di Angeliño, non andranno solo messe delle toppe. Un titolare a sinistra, anche per riportare Wesley a destra, Ricky Massara lo sta cercando da gennaio. Così, dopo aver tentato Fortini, Wolfe e Seys, adesso punterebbe volentieri Carlos Augusto.
Con l’Inter è sempre in piedi l’affare Koné e chissà che le due esigenze – la plusvalenza giallorossa da una parte, la voglia di Augusto di avere più spazio dall’altra – non finiranno per convergere. Tuttavia, anche se il francese dovesse restare, alla Roma un mediano in più farebbe comodo e la lista degli svincolati proporrà presto il nome di Freuler.