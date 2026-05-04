Roma in Germania per Nusa e Schlager, poi Oosterwolde

Osservatori della Roma in giro per l’Europa: presente uno scout alla BayArena con Nusa osservato speciale e uno al derby di Istanbul.

La Gazzetta dello Sport (F.Balzani) – L’altro binario, quello che porta al futuro in attesa di conoscere il destino di questa stagione. La Roma si sta già muovendo sul mercato come dimostra la presenza di un osservatore giallorosso sabato alla BayArena per assistere alla sfida tra Bayer Leverkusen e Lipsia.

Dove giocano due calciatori cerchiati in rosso: Antonioche è il primo nome della lista diper l’attacco e il centrocampista austriaco Xavier, già monitorato durante la sessione invernale e che ora si può prendere a parametro zero. Monitorato in queste settimane anche Jayden, difensore centrale deled ex Parma che può arrivare al posto di

Novità in vista, infine, sulle scadenze contrattuali con Pellegrini, Celik e Dybala che attendono l’incontro con la società per discutere l’eventuale prolungamento con il placet di Gasperini.