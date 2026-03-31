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Roma, El Shaarawy fa visita all’Associazione Andrea Tudisco – VIDEO

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 31/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, El Shaarawy fa visita all’Associazione Andrea Tudisco – VIDEO

Stephan El Shaarawy ha fatto visita visita alla “Casa di Andrea”, la struttura di accoglienza gestita dall’Associazione Andrea Tudisco.

Il Club ha voluto offrire il proprio contributo adottando due stanze destinate ad ospitare famiglie di bambini con gravi patologie. L’incontro è avvenuto lo scorso 25 marzo, quando i responsabili dell’associazione intitolata al piccolo Andrea Tudisco, scomparso di leucemia nel 1997 all’età di soli 10 anni, hanno aperto le porte del centro al calciatore giallorosso, che ha potuto incontrare i bambini e trascorrere qualche ora piacevole con loro.

La presenza di El Shaarawy  

Le due stanze che l’AS Roma ha adottato consentiranno di ospitare per un anno famiglie con bambini che hanno necessità di trasferirsi a Roma per ricevere cure speciali e non possono permettersi di provvedere all’alloggio. El Shaarawy ha quindi colto l’occasione per scambiare due tiri a pallone con i piccoli ospiti della struttura e farsi in anticipo gli auguri per una Pasqua di speranza e serenità.

Il video pubblicato su X dall’AS Roma:

https://x.com/OfficialASRoma/status/2038934345537212580?s=20

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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