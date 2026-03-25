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Roma, Dovbyk vola in Spagna: l’ucraino visita il Girona

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 25/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Dovbyk vola in Spagna: l’ucraino visita il Girona

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – Certe stagioni non passano, restano addosso. Come quella in cui Artem Dovbyk, con venticinque gol e dieci assist, ha trascinato il Girona fino a un traguardo storico, la Champions. Un’impresa che ha cambiato anche il destino del centravanti, volato poi nella Capitale con un trasferimento da 38 milioni. Eppure il calcio è fatto di slanci e frenate improvvise. Oggi Dovbyk è fermo ai box, dopo l’intervento di gennaio per quella fastidiosa lesione miotendinea alla coscia sinistra.

Così, in attesa di rimettere piede in campo, Artem ha scelto la strada del cuore. Destinazione: Spagna. Ritorno alle origini recenti, là dove tutto è esploso. L’attaccante ha varcato di nuovo i cancelli del centro sportivo del Girona. “Una visita davvero speciale”, ha scritto il club, e non è difficile crederlo. Abbracci, sorrisi, ricordi che riaffiorano. L’ucraino ha ritrovato compagni e dirigenti, ma soprattutto un pezzo di sé. E tra tutti, il saluto più caldo è stato per Christian Stuani, simbolo e anima della squadra, compagno di reparto e di tante sfide.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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