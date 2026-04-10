Oggi 10 aprile 2026 è l’anniversario di una giornata storica per tutti i tifosi della Roma, che ricordano una partita che ha fatto sognare tutto il popolo capitolino.

Sono passati ufficialmente 8 anni da una notte storica, una partita che è entrata di diritto nella storia della Champions League: Roma-Barcellona 3-0. La formazione di Eusebio Di Francesco perse l’andata al Camp Nou 4-1 e una rimonta allo stadio Olimpico sembrava utopia. Il Barcellona di Ernesto Valverde era composta da una quantità infinita di campioni, su tutti il molteplice pallone d’oro Messi. Ma c’era anche gente del calibro di Suarez, Iniesta, Sergio Busquets, Rakitic, e Pique.

Una “Remuntada” magica

Manolas ricorda la notte storica

La rimonta giallorossa quindi, era difficile, ma non impossibile. I giallorossi indirizzarono sin dal 6° minuto il match di ritorno:. Al 58° minuto di giocofischiò un rigore netto per la Roma e sul dischetto ci andò il capitano giallorosso del momento: fLa parola fine sulla partita la mise uno dei meno attesi:. Minuto 82:pronto a battere il calcio d’angolo, cross sul primo palo e stacco perfetto del difensore greco… Un momento di silenzio invase lo stadio e quando il pallone superò la linea esplose la gioia: “

In occasione dell’anniversario, il protagonista della vittoria giallorossa, Manolas ci ha tenuto a ricordare la partita. Il difensore greco, sul proprio profilo Instagram, infatti, ha pubblicato sulle stories foto e video, condivise dai tifosi, della rimonta leggendaria.