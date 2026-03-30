Roma-Atalanta: aperta la vendita dei tagliandi per l’Olimpico

Dopo la pausa dedicata alle nazionali, la Roma si prepara ad affrontare la fase conclusiva del campionato, tra partite cruciali e la necessità di ottenere risultati importanti per restare in corsa verso la qualificazione in Champions League.

Sono disponibili da oggi i biglietti per assistere alla sfida tra Roma e Atalanta, in programma il 18 aprile alle 20:45 allo Stadio Olimpico. I sostenitori giallorossi possono già acquistare il proprio posto per una gara che si preannuncia molto combattuta. La vendita è attiva attraverso i consueti canali ufficiali e l’interesse dei tifosi è già elevato, segno dell’importanza del match. Il calendario che attende la Roma nelle ultime giornate è particolarmente impegnativo. Si parte con la trasferta contro l’Inter, seguita dagli incontri con Atalanta e Bologna, fino ad arrivare al derby contro la Lazio, da sempre imprevedibile. Nel mezzo ci saranno anche sfide contro Pisa, Fiorentina, Parma e Verona, squadre impegnate nella lotta per non retrocedere e quindi pronte a dare il massimo. In questo contesto, sarà fondamentale non solo fare bene negli scontri diretti, ma anche evitare passi falsi contro avversari sulla carta meno importanti.