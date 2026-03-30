ULTIM'ORA
Roma-Atalanta: aperta la vendita dei tagliandi per l’Olimpico Dovbyk accelera il recupero: allenamento mattutino con la moglie lontano da Trigoria Dalla Svizzera, Roma-Koné: patto per l’estate. L’Inter prepara l’assalto Tegola Roma, Wesley ko in nazionale: lesione alla coscia e stop di un mese Dovbyk accelera il recupero: nuovo controllo ad aprile per puntare al rientro Pjanić invita alla calma: “La Roma sta crescendo, fiducia nel progetto Friedkin” Paolo Verdone, il figlio di Carlo: “Al telefono si finse l’agente di Totti” La Roma dà un taglio: Friedkin vuole scendere sotto 100 milioni di stipendi L’idea di Totti: “Senza Dybala si perde tanto, va sostituito” Roma, l’ultimo Dybala è già a un bivio
NEWS

Roma-Atalanta: aperta la vendita dei tagliandi per l’Olimpico

Redazione
Pubblicato 31 minuti fa il 30/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma-Atalanta: aperta la vendita dei tagliandi per l’Olimpico

Dopo la pausa dedicata alle nazionali, la Roma si prepara ad affrontare la fase conclusiva del campionato, tra partite cruciali e la necessità di ottenere risultati importanti per restare in corsa verso la qualificazione in Champions League.

Sono disponibili da oggi i biglietti per assistere alla sfida tra Roma e Atalanta, in programma il 18 aprile alle 20:45 allo Stadio Olimpico. I sostenitori giallorossi possono già acquistare il proprio posto per una gara che si preannuncia molto combattuta. La vendita è attiva attraverso i consueti canali ufficiali e l’interesse dei tifosi è già elevato, segno dell’importanza del match. Il calendario che attende la Roma nelle ultime giornate è particolarmente impegnativo. Si parte con la trasferta contro l’Inter, seguita dagli incontri con Atalanta e Bologna, fino ad arrivare al derby contro la Lazio, da sempre imprevedibile. Nel mezzo ci saranno anche sfide contro Pisa, Fiorentina, Parma e Verona, squadre impegnate nella lotta per non retrocedere e quindi pronte a dare il massimo. In questo contesto, sarà fondamentale non solo fare bene negli scontri diretti, ma anche evitare passi falsi contro avversari sulla carta meno importanti.

#asr #asroma #Atalanta #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180353 articoli

ARTICOLI CORRELATI