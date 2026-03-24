Roma a nervi tesi, l’ordine dei Friedkin: “Abbassare i toni”

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Andrea Pugliese) – Oggi la Roma tornerà ad allenarsi ed allora è anche possibile che Gian Piero Gasperini si interfacci con Ranieri e Massara, cosa che sarebbe anche normale nella gestione ordinaria di un club. Del resto è già successo in passato (come è ovvio che sia) e succederà anche in un futuro più o meno lontano. I nervi sono tesi, ognuno pensa di avere delle ragioni importanti da poter portare avanti. Sta di fatto, però, che l’ordine arrivato dai Friedkin è quello di abbassare i toni, compattarsi il più possibile e pensare solo a lavorare.Perché, a conti fatti, la vittoria ottenuta contro il Lecce ha ridato fiato e speranza, pure in virtù dell’inatteso pareggio della Juventus con il Sassuolo. Del resto, il buon lavoro in campionato di Gasperini è certificato anche da questo, dal quinto posto e da quei 54 punti che sono il secondo miglior rendimento romanista nelle ultime otto stagioni: a questo punto della stagione meglio di lui ha fatto infatti solo Mourinho nel 2022/23, con 56 punti.
Ma allora dov’è il problema? Gasp, da parte sua, continua ad essere convinto del buon lavoro svolto finora, soprattutto in considerazione di una rosa ridotta ai minimi termini e di giocatori non prettamente e sempre “funzionali” al suo gioco. I due macrotemi su cui insiste da tempo sono quelli del mercato e degli infortuni (oltre che dei mancati rinnovi). La gestione degli stop dei vari Dybala, Dovbyk, Ferguson e Soulé non lo ha affatto convinto. A questi si è poi aggiunta la tegola Koné.
Dall’altra parte, però, c’è una società che è convinta di star facendo tutti i passi corretti per mettere il tecnico nelle condizioni migliori per poter lavorare. Compatibilmente, è ovvio, con l’attuale situazione finanziaria ed i problemi legati al financial fair play. La rosa è considerata valida, quantomeno all’altezza per poter competere fino in fondo con Como e Juve per la corsa alla Champions. Ci sono giocatori come Ghilardi, Pisilli e Vaz che sono rimasti a lungo in naftalina e su cui l’allenatore inizialmente nutriva qualche dubbio e che invece si sono rivelati tutti molto utili.
L’ultimo, appunto, è proprio Robinio Vaz, che in pochi giorni ha segnato, regalato un assist a Pellegrini e conquistato un rigore. Quei 20 milioni di euro la Roma è convinta di averli spesi bene e che tra 2-3 anni possano valere il doppio, se non di più. Tuttavia, a fine campionato ognuno farà le sue valutazioni, forse anche definitive. E si deciderà se andare ancora avanti insieme o meno.