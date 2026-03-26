Ranieri riceverà il titolo di Cavaliere di Gran Croce: la data della cerimonia

Claudio Ranieri, attuale senior advisor della Roma, sta per ricevere un onore di altissimo profilo.

Il prossimo 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, Ranieri sarà insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce, la più alta onorificenza dello Stato italiano, conferita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La notizia è stata anticipata dal giornalista Fabrizio Serra attraverso il suo account Instagram ufficiale: “Il prossimo 2 giugno, Claudio Ranieri riceverà il titolo di Cavaliere di Gran Croce, la più alta onorificenza dello Stato italiano. L’onorificenza porta già la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cerimonia di consegna si svolgerà a Cagliari e Ranieri si è già detto disponibile a essere presente. Un riconoscimento meraviglioso, per un uomo di sport che ha lasciato il segno ben oltre il campo”.