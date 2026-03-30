In una fase della stagione in cui l’ambiente giallorosso oscilla tra aspettative e qualche inevitabile incertezza, arrivano parole che invitano alla calma e alla fiducia nel progetto societario. A parlare è una voce autorevole, legata profondamente alla Roma e al suo recente passato.

Come riportato daè intervenuto ai microfoni dell’emittente per commentare il momento della squadra e il lavoro della proprietà. Ecco le sue parole:

Come sta vivendo il paese questa gara decisiva tra Italia e Bosnia?

“La pressione è più sull’Italia. Paragonando le due nazioni si sa che è molto più ricca la nazionale italiana. C’è grande entusiasmo nel paese, nei giocatori. hanno preparato questo per portare la finale da noi. Grande entusiasmo. Questa é una partita stra-complicata, rimane una partita secca con vantaggi. Non penso ci sia un favorito assoluto. L’Italia si deve preparare, perché sarà una bolgia. Uno stadio pronto a esplodere, che vinca il migliore”.

Dzeko è un fuoriclasse o c’è una mancanza di attaccanti?

“Non abbiamo 10 Edin, giocatori che hanno quel suo vissuto, ovviamente si sta provando a ottenere il massimo da lui. Ha anche una certa età. Non abbiamo tantissima scelta. Ogni partita complicata riesce comunque a sbloccarla con la sua classe e sa fare gol”.

Di questa Italia che giocatori ti piacciono?

“Sicuramente ha giocatori importanti, che giocano grandi partite. Il giocatore che mi piace è sicuramente Tonali. Un calciatore completo, già quando giocavo mi piaceva. Avendolo in squadra è uno che da tanto. Si sente sul campo, con la grinta e la qualità. Copre tanto terreno sul campo. Bastoni dietro e Donnarumma, anche Barella, sono giocatori importanti”.

Da lontano che giudizio dai al momento della Roma e a Gasperini?

“Questo è un progetto basato su un nuovo allenatore. Si deve aver pazienza. Un progetto si deve vedere a lungo termine. Difficile ottenere risultati subito, con Gasperini si è fatta la scelta giusta. Si deve avere pazienza, anche se a Roma non c’è. C’è sempre la voglia di ottenere tutto e subito, a volte si dovrebbe pensare di fare un anno con la Champions per entrarci in maniera stabile. non si può cambiare ogni anno. I Friedkin stanno facendo investimenti importanti, hanno un buon direttore sportivo che conosce la Roma, hanno un buon allenatore. lasciamoli lavorare. Si comprano anche giocatori giovani che nel futuro potranno essere utili. La piazza deve sostenere con 60.000 ogni partita, è un piacere stare lì, ma si deve accompagnare la squadra”.