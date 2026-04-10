Pisa, Hiljemark non si rassegna

Il Pisa arriva all’Olimpico reduce da un pessimo rendimento fuori casa, Hiljemark pensa di rinforzare il centrocampo inserendo una mezzala per un trequartista.

La Gazzetta dello Sport (A.Carli) – Cerca i primi segnali di vita in trasferta il Pisa della gestione Hiljemark, così da porre le basi di un piano salvezza da missione impossibile ma ancora matematicamente fattibile. Dopo la Roma i toscani avranno quattro scontri diretti consecutivi ma per arrivarci nel migliore dei modi sono chiamati a invertire il recent ecammino esterno.

Da quando è arrivato il tecnico svedese fuori casa ancora nessun gol, un solo pareggio e tre sconfitte di fila, le ultime due i tonfi con(0-5, k.o. più pesante nella storia del Pisa in Serie A).è rimasto comunque soddisfatto della fase difensiva nella partita di domenica scorsa persa contro il Torino, rispetto alla quale rinforzerà il centrocampo con uno tra, oppure spostando mezzalaper inserire

In attacco, dopo due turni di squalifica, Durosinmi è favorito su Tramoni e Stojlkovic, mentre la ciliegina sulla torta del mercato invernale, Illing-Junior, per la seconda volta di fila non è stato convocato per scelta tecnica al pari di Lorran.