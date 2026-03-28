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Operazione Nostalgia, Totti: “Questa è una serata perfetta, 33 anni fa ho realizzato il mio sogno di esordire con la Roma, la mia squadra del cuore”

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 28/03/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Operazione Nostalgia, Totti: “Questa è una serata perfetta, 33 anni fa ho realizzato il mio sogno di esordire con la Roma, la mia squadra del cuore”

A margine dell’evento “Operazione Nostalgia”, Francesco Totti è tornato a parlare, tra ricordi personali e uno sguardo anche sull’attualità della Nazionale.

A riportare le sue dichiarazioni è Sportitalia, che ha raccolto le parole del Capitano durante la serata andata in scena nella capitale, tra vecchie glorie e momenti carichi di emozione. Ecco le sue parole:

Sulla serata di Operazione Nostalgia e sui 33 anni dall’esordio?

“Questa è una serata perfetta con grandissimi campioni. 33 anni fa ho realizzato il mio sogno di esordire con la Roma, la mia squadra del cuore, e ho avuto la fortuna di indossare questa maglia per tutto questo tempo, per 25 anni. Oggi sono 33 anni dal mio esordio… Stiamo invecchiando… Stasera abbiamo giocato la partita scapoli contro ammogliati! No, no, scherzo! C’erano tanti grandi campioni, noi non capiamo più niente quando entriamo in campo. Oggi è il decimo anno, col 1º indoor a Roma, il 28 marzo… era destino, casuale e ancora più bello”.

Sull’Italia di Gattuso? Riuscirà ad arrivare ai Mondiali?

“Abbiamo vinto il primo tempo, martedì andiamo in Bosnia in una gara difficile, da dentro o fuori. Rino saprà gestire l’emozione e la squadra farà una grande partita”.

Alla fine del torneo che stai giocando c’è una coppa bellissima…

“Speriamo di vincere, se no guardiamo gli altri! Fare altri gol non è facile”.

Su Andrea Bini?

“Lui è una persona educata, rispettosa e sempre disponibile. Fa sentire tutti a loro agio. Vogliamo tanto bene a lui e si fa volere bene. Lo dimostra ciò che sta facendo”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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