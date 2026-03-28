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Operazione Nostalgia, quante stelle: ecco Totti, Nesta, Zanetti e Boban

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 28/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Operazione Nostalgia, quante stelle: ecco Totti, Nesta, Zanetti e Boban

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Andrea Pugliese) – È arrivato il giorno della prima edizione indoor di Operazione Nostalgia, che stasera vedrà andare in scena un torneo di calcio a 5 tra Italia, Europa e Resto del Mondo. Una sfida nella sfida, che comincerà a partire dalla mattinata odierna, con le attività che si svolgeranno al Fan Village allestito al Giardino della Cascate. Tutta l’attesa, naturalmente, sarà per il grande appuntamento (palazzetto sold out) di questa sera, con le squadre che scenderanno sul parquet del PalaEur alle 20.

Tante, tantissime le stelle di assoluto splendore, ad iniziare da quei Totti e Nesta che torneranno a giocare insieme a 20 anni di distanza dalla vittoria del Mondiale 2006. Con loro l’Italia sarà composta anche da Di Natale, Perrotta, Fuser, Fiore, Zaccardo, Tommasi e Amelia. Per l’Europa in campo invece Boban, Davids, Candela, Frey, Borja Valero, Simic Bojinov, Jankulowski e Karagounis. Infine il Resto del Mondo con Zanetti, Veron, Aldair, Pizarro, Hernanes, Zago, Denis, Rubinho e Suazo.

#asr #asroma #Francesco Totti

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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