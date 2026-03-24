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Olanda, Koeman su Malen: “Può fare molto bene da prima punta: è velocissimo e sa finalizzare”

Redazione
Pubblicato 13 ore fa il 24/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Olanda, Koeman su Malen: “Può fare molto bene da prima punta: è velocissimo e sa finalizzare”

L’infortunio di un big può cambiare gli equilibri e aprire nuove opportunità, soprattutto in nazionale. È quanto sta accadendo in casa Paesi Bassi, dove le gerarchie offensive sono momentaneamente in discussione in vista dei prossimi impegni internazionali.

Secondo le dichiarazioni rilasciate dal commissario tecnico Ronald Koeman dal ritiro, lo stop di Memphis Depay (lesione muscolare di secondo grado alla coscia destra) apre scenari interessanti. Donyell Malen sembra il principale indiziato per guidare l’attacco, ma la concorrenza resta viva con Brian Brobbey: “Sta facendo bene anche lui”, ha sottolineato il CT.

Malen arriva a questo momento forte di un rendimento eccezionale con la Roma, dove, dopo il trasferimento dall’Aston Villa, ha collezionato 8 gol in 12 partite. Koeman ha escluso l’idea di convocare un sostituto di Depay, confermando fiducia negli uomini a disposizione. “Può fare molto bene da prima punta: è velocissimo e sa finalizzare”, ha spiegato, ricordando anche la sua duttilità partendo da destra. Il messaggio è chiaro: ora tocca a Malen sfruttare l’occasione.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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