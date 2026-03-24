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Nazionale, Mancini torna ad allenarsi in gruppo: possibile maglia da titolare

Redazione
Pubblicato 11 ore fa il 24/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Nazionale, Mancini torna ad allenarsi in gruppo: possibile maglia da titolare

Arrivano aggiornamenti positivi dal ritiro dell’Italia in vista dei playoff. Gianluca Mancini è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, così come Sandro Tonali e Riccardo Calafiori, aumentando le possibilità di vederli in campo dal primo minuto.

Il difensore sembra infatti candidato a una maglia da titolare per la sfida contro l’Irlanda del Nord, prevista per giovedì sera. Al contrario, Bryan Cristante e Niccolò Pisilli dovrebbero partire inizialmente dalla panchina. Lo staff tecnico valuta quindi diverse soluzioni, ma il recupero di alcuni elementi chiave rappresenta senza dubbio un segnale incoraggiante in vista di un match decisivo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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