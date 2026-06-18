Mondiali 2026, per la Svizzera ottavi a un passo: Bosnia ko nella sfida del Gruppo B

Decisivi i gol nella ripresa e l’espulsione di Muharemovic: gli elvetici conquistano una vittoria fondamentale per la qualificazione

La Svizzera conquista un successo pesantissimo nella seconda giornata del Gruppo B del Mondiale 2026, superando la Bosnia-Erzegovina con una prestazione solida e convincente. Dopo un primo tempo dominato sul piano del possesso ma privo di reti, la formazione di Murat Yakin ha cambiato marcia nella ripresa, trovando il vantaggio e mettendo in cassaforte tre punti che la avvicinano sensibilmente agli ottavi di finale.

Primo tempo bloccato, Svizzera padrona del gioco

Nei primi 45 minuti gli elvetici hanno gestito il pallone con autorità, costringendo la Bosnia a difendersi nella propria metà campo. Le occasioni migliori sono capitate a Ndoye ed Embolo, ma la retroguardia bosniaca e il portiere Vasilj hanno resistito agli assalti svizzeri mantenendo il punteggio in equilibrio. Con il passare dei minuti la pressione della Svizzera è aumentata fino a trovare il meritato vantaggio. A sbloccare il risultato è stato il neoentrato Manzambi, autore di una splendida conclusione che ha premiato la superiorità mostrata dagli elvetici per gran parte della gara. Poco dopo, la Bosnia ha visto complicarsi ulteriormente la situazione a causa dell’espulsione di Muharemovic, punito per aver interrotto una chiara occasione da gol.

In superiorità numerica, la Svizzera ha continuato a spingere e ha trovato anche il raddoppio con Vargas, chiudendo definitivamente il match e facendo esplodere la gioia dei tifosi presenti sugli spalti del SoFi Stadium.