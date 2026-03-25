Mercato Roma, non solo Malen: ora il club vuole gli assist di Brandt

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Alessio D’Urso) – Donyell Malen e Julian Brandt hanno illuminato insieme il Westfalendstadion di Dortmund. Quattro stagioni insieme ad alti livelli, ma adesso la possibilità concreta è di ritrovarsi l’uno accanto all’altro all’Olimpico. Del resto, in attesa dei verdetti Champions, gli ultimi sviluppi in casa giallonera non fanno che spingere il tedesco in scadenza di contratto verso Trigoria. Il punto fermo per la prossima stagione è di certo Malen, che sarà riscattato dalla Roma anche se non dovessero realizzarsi le due condizioni per l’obbligo, ovvero il piazzamento almeno in Europa League e il 50 per cento di presenze possibili da almeno 45 minuti. La società può infatti disporre nel contratto dell’opzione unilaterale di riscatto.

è dunque tra i nomi al vaglio di. L’assist-man exè considerato più di altri un elemento di qualità e d’esperienza ed è un’operazione fattibile anche in tempi rapidi. L’agente per l’Italia,, ha già esplicitato ala situazione in più di un incontro e contatto telefonico. Il calciatore ha deciso di non rinnovare col, vorrebbe l’Italia e gradirebbe la destinazione capitolina, intrigato pure dal gioco di, in cui potrebbe inserirsi bene e saper gestire le sfide ad alta tensione, vista pure l’esperienza in nazionale con. Piace però anche allae al, mentre lasi appresta a ridisegnare la squadra in ragione dell’addio probabile di, del difficile rinnovo die della partenza ormai certa di

Brandt percepisce peraltro 3,5 milioni a stagione e coi bonus raggiungerebbe il tetto dei Friedkin fissato a 4. La sua partenza ha scatenato le proteste dei tifosi verso il club. Che ha deciso nel frattempo di licenziare il dirigente Sebastian Kehl, colpevole di non aver saputo convincere Julian a prolungare nei tempi giusti. La curva del Dortmund, nell’ultimo turno di Bundesliga, lo ha così salutato per le sue 300 gare, condite con 56 gol e 69 assist. Con Donyell, quindi, si ricomporrebbe una coppia gol di valore indiscutibile, dato che grazie a lui il numero 14 giallorosso ha segnato in 4 annate 39 reti, mentre Brandt ne ha portate a referto altre 34.