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Mercato Roma, Gasperini indica in Dodo un obiettivo per le fasce

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 27/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, Gasperini indica in Dodo un obiettivo per le fasce

Gasperini chiede una rivoluzione sulle corsie esterne: Dodo della Fiorentina è il profilo ideale per la nuova Roma.

La Roma comincia a pianificare un’estate che si prospetta all’insegna dei cambiamenti profondi. In quest’ottica, Gian Piero Gasperini ha già tracciato le linee guida per il futuro, partendo dalla necessità di intervenire in maniera decisa sulle fasce. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico avrebbe individuato in Dodo della Fiorentina il rinforzo perfetto per il suo progetto tattico.

L’esterno brasiliano, classe ’98, viene ritenuto funzionale per caratteristiche fisiche e capacità di spinta, qualità fondamentali per interpretare al meglio il sistema di gioco dell’allenatore. Il giocatore è attualmente sotto contratto con il club viola fino al 30 giugno 2027, ma rappresenta un obiettivo concreto. Nonostante un reparto offensivo destinato a essere ampiamente rivisto, a Trigoria l’inserimento di uno o due esterni puri resta una priorità.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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