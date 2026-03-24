ULTIM'ORA
Nazionale, Mancini torna ad allenarsi in gruppo: possibile maglia da titolare Mercato Roma, futuro incerto per Dybala: offerte dall’estero mentre prosegue il recupero Olanda, Koeman su Malen: “Può fare molto bene da prima punta: è velocissimo e sa finalizzare” Pisilli: “Siamo un gruppo molto forte, nel mio ruolo tutti quelli che ci sono, sono veramente forti” Dovbyk torna al Girona: visita speciale durante il recupero – FOTO Trigoria, Soulé torna in gruppo: sorriso per Gasperini Playoff Mondiali, tensioni tra Bosnia e Galles: al centro di tutto l’ex Roma Tahirovic Giannini: “Il passo falso contro la Juventus è la dimostrazione che ancora manca qualcosa. Malen? Non sono se questo basterà per arrivare in Champions” Sabatini: “Sarei orgoglioso di fare il ds con tutti quei giovani” El Aynaoui, che fatica: le gare troppo timide e il fantasma di Ríos
CALCIOMERCATO

Mercato Roma, futuro incerto per Dybala: offerte dall’estero mentre prosegue il recupero

Redazione
Pubblicato 11 ore fa il 24/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, futuro incerto per Dybala: offerte dall’estero mentre prosegue il recupero

La  Roma si avvicina alla conclusione della stagione tra impegni sul campo e riflessioni strategiche legate ai propri giocatori. Tra i casi più delicati c’è quello di Paulo Dybala, attualmente fermo per infortunio dopo un intervento al menisco che lo costringerà a restare lontano dai campi ancora per diverse settimane. Nel frattempo, intorno all’attaccante argentino iniziano a circolare diverse ipotesi di mercato. Il suo agente, Jorge Antun, è arrivato recentemente nella capitale, dove ha fatto visita alla famiglia del giocatore, anche per conoscere la figlia nata a inizio marzo. Tuttavia, non risultano al momento incontri con la dirigenza giallorossa per discutere un possibile prolungamento del contratto, in scadenza nei prossimi mesi.

Emergono alcune offerte interessanti, tra cui quella di un club turco qualificato alla prossima  Champions League, pronto a mettere sul piatto un accordo triennale con uno stipendio importante arricchito da bonus. Un’opportunità concreta che si affianca all’ipotesi di un ritorno in patria, dove il Boca Juniors resta vigile, pur con una proposta economicamente meno vantaggiosa. Il numero 21 romanista si trova quindi davanti a una scelta significativa per la sua carriera: continuare l’esperienza in Europa oppure fare ritorno in Argentina.

#asr #asroma #Dybala #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180236 articoli

ARTICOLI CORRELATI