Mercato Roma, futuro incerto per Dybala: offerte dall’estero mentre prosegue il recupero

La Roma si avvicina alla conclusione della stagione tra impegni sul campo e riflessioni strategiche legate ai propri giocatori. Tra i casi più delicati c’è quello di Paulo Dybala, attualmente fermo per infortunio dopo un intervento al menisco che lo costringerà a restare lontano dai campi ancora per diverse settimane. Nel frattempo, intorno all’attaccante argentino iniziano a circolare diverse ipotesi di mercato. Il suo agente, Jorge Antun, è arrivato recentemente nella capitale, dove ha fatto visita alla famiglia del giocatore, anche per conoscere la figlia nata a inizio marzo. Tuttavia, non risultano al momento incontri con la dirigenza giallorossa per discutere un possibile prolungamento del contratto, in scadenza nei prossimi mesi.

Emergono alcune offerte interessanti, tra cui quella di un club turco qualificato alla prossima Champions League, pronto a mettere sul piatto un accordo triennale con uno stipendio importante arricchito da bonus. Un’opportunità concreta che si affianca all’ipotesi di un ritorno in patria, dove il Boca Juniors resta vigile, pur con una proposta economicamente meno vantaggiosa. Il numero 21 romanista si trova quindi davanti a una scelta significativa per la sua carriera: continuare l’esperienza in Europa oppure fare ritorno in Argentina.