Mercato, Castro nel mirino delle big: il Bologna fa muro dopo il rinnovo

In un mercato sempre più attento ai giovani talenti, anche i profili già affermati ma con ampi margini di crescita finiscono rapidamente sotto i riflettori. È il caso di Santiago Castro, attaccante del Bologna che, pur senza clamore eccessivo, sta attirando l’interesse di diversi top club europei.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’argentino è finito nel mirino di numerose big: dal Chelsea alla Juventus, passando per Milan, Inter e Roma. Un interesse trasversale, alimentato anche dai numeri messi insieme nell’ultimo anno: 10 gol stagionali e 5 assist, segno di un attaccante capace di incidere non solo in zona realizzativa ma anche nel gioco della squadra. Non a caso, diversi club stanno monitorando la situazione, tra possibili rivoluzioni offensive e necessità di inserire un nuovo numero 9.

Il Bologna però non resta a guardare e manda un messaggio chiaro: il recente rinnovo fino al 2030 rappresenta una presa di posizione netta. L’intenzione non è quella di cedere il giocatore, se non davanti a offerte fuori mercato. Anche l’interesse della Premier League, storicamente molto attiva e pronta a investire cifre importanti, non sembra scalfire la linea del club emiliano, deciso a trattenere uno dei suoi talenti più promettenti.