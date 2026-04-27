Malen show: l’olandese è sulla scia di Batistuta

Malen protagonista in Serie A con 11 gol in 14 gare: l’olandese segue la scia di Batistuta, recordman della Roma nell’era dei tre punti.

Donyell Malen non può che essere felice del suo approccio al massimo campionato italiano e per la scelta fatta a gennaio di lasciare l’Aston Villa per Gian Piero Gasperini. L’olandese ha infatti segnato 11 reti in 14 gare in Serie A e ora è sulla scia di Gabriel Omar Batistuta, l’unico giocatore della Roma ad aver realizzato più gol (13) nelle sue prime 14 presenze nel torneo nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).