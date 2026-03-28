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Malen dopo Olanda-Norvegia: “Avrei preferito segnare, ma devo continuare così”

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 28/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Malen dopo Olanda-Norvegia: “Avrei preferito segnare, ma devo continuare così”

Non ha segnato ma ieri Donyell Malen ha guidato l’attacco dell’Olanda nella vittoria per 2-1 contro la Norvegia. A fine partita, l’attaccante della Roma ha rilasciato un’intervista. Ecco le sue parole.

Come giudichi la tua prestazione contro la Norvegia?

“Positiva. Ho avuto un po’ di sfortuna in 2/3 occasioni. Una volta ho tirato addosso al portiere, l’altra conclusione invece doveva entrare. Ho sbagliato qualche passaggio, ma mi sono sempre fatto trovare nella giusta posizione e questa è la cosa più importante. In altre giornate, sarebbe arrivato il gol”.

La sostituzione?

“Penso che Koeman sappia cosa possa fare e quali siano le mie qualità. Avrei preferito segnare uno o due gol, ma so che arriveranno. Devo solo continuare così”.

#asr #asroma #olanda #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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