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Le vecchie glorie fanno sold out. Totti: “La Bosnia? Gara insidiosa”

Redazione
Pubblicato 3 mesi fa il 29/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Le vecchie glorie fanno sold out. Totti: “La Bosnia? Gara insidiosa”

IL MESSAGGERO (Alessandro Cristofori) – Ieri sera, in un Palazzo dello Sport completamente sold out, si è svolto il decimo raduno di Operazione Nostalgia, il primo indoor di questo movimento (esistente dal 2014). Nel triangolare di calcio a 5 sono scese in campo tre rappresentative: Italia, Europa e Resto del Mondo.

Nella prima oltre ai “figli di Roma” Totti e Nesta, l’ex capitano laziale anche se indisponibile per un recente intervento chirurgico è voluto ugualmente essere presente, figuravano anche Tommasi, Amelia, Zaccardo, Perrotta e Di Natale. Nei “verdi” dell’Europa invece spazio a Candela, Bojinov, Boban, Davids, Frey, Simic e Jankulowski. Non sfigurava il Resto del Mondo con Veron, Zanetti, Pizarro, Aldair, Zago, Hernanes e Denis.

E proprio Francesco Totti ha parlato della sua Roma: “Oggi sono 33 anni dal mio esordio e ho realizzato il sogno di indossare la maglia giallorossa per tutta la carriera”. E sull’Italia: “Abbiamo vinto il primo tempo. In Bosnia sarà una partita difficile e insidiosa, ma Gattuso saprà gestire l’emozione”, ha affermato a Sportitalia. I “vecchi leoni” della Serie A hanno scherzato tra loro: “Totti è quello più in forma”, ha detto Di Natale intervistato da Jimmy Ghione a bordocampo.

#asr #asroma #Francesco Totti

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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