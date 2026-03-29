Le vecchie glorie fanno sold out. Totti: “La Bosnia? Gara insidiosa”

IL MESSAGGERO (Alessandro Cristofori) – Ieri sera, in un Palazzo dello Sport completamente sold out, si è svolto il decimo raduno di Operazione Nostalgia, il primo indoor di questo movimento (esistente dal 2014). Nel triangolare di calcio a 5 sono scese in campo tre rappresentative: Italia, Europa e Resto del Mondo.

Nella prima oltre ai “figli di Roma”, l’ex capitano laziale anche se indisponibile per un recente intervento chirurgico è voluto ugualmente essere presente, figuravano anche. Nei “verdi” dell’invece spazio a. Non sfigurava ilcon

E proprioha parlato della sua: “Oggi sono 33 anni dal mio esordio e ho realizzato il sogno di indossare la maglia giallorossa per tutta la carriera”. E sull’: “Abbiamo vinto il primo tempo. In Bosnia sarà una partita difficile e insidiosa, ma Gattuso saprà gestire l’emozione”, ha affermato a. I “vecchi leoni” dellahanno scherzato tra loro: “Totti è quello più in forma”, ha dettointervistato daa bordocampo.