La Roma ritrova Soulé: gol, assist e fantasia per la corsa Champions

LA REPUBBLICA (Marco Juric) – Matias Soulé è tornato ad allenarsi con il gruppo e già questa è una notizia. L’argentino ieri ha infatti ripreso regolarmente il lavoro con i compagni, riaccendendo la speranza di averlo a disposizione contro l’Inter il prossimo 5 aprile. Soulé manca da oltre un mese, dall’ultima apparizione opaca del Maradona, il 15 febbraio, e da allora la Roma ha perso uno dei pochi giocatori capaci di accendere la manovra offensiva.

Non è un caso che la sua assenza si sia fatta sentire anche nei risultati. Dalla gara di Napoli in poi, i giallorossi hanno vinto soltanto due volte, contro, proprio nel tratto più delicato della stagione. Senza di lui, e prima ancora checambiasse gli equilibri offensivi, la squadra ha perso imprevedibilità, peso tecnico, soluzioni nell’uno contro uno. Fino a quel momento, del resto, era stato lui il miglior marcatore stagionale romanista.

La buona notizia, però, non va confusa con una certezza. Perché quando di mezzo c’è la pubalgia, non basta tornare in gruppo una volta per considerare chiuso il problema. Anzi, è proprio adesso che si apre la fase più delicata. La pubalgia, più di altri infortuni, non offre quasi mai tempi lineari. Non è una questione di guarigione netta, è una patologia che si gestisce giorno per giorno, aumentando gradualmente i carichi e osservando la risposta del corpo.

Per questo i prossimi allenamenti saranno decisivi. Se la Joyita reagirà bene, senza fastidi né ricadute, allora Gasperini potrà davvero alzare il ritmo del suo reinserimento e provare a portarlo in condizione per la trasferta di Milano. Se invece dovessero riaffacciarsi dolore o rigidità, lo staff medico e tecnico sceglierà inevitabilmente una linea più cauta, rinviando il rientro pieno per evitare di ricominciare tutto da capo. Evitando nuovi casi Koné.