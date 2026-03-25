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Italia Under 19, a segno Arena nel 3-0 contro la Scozia

Redazione
Pubblicato 60 minuti fa il 25/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Italia Under 19, a segno Arena nel 3-0 contro la Scozia

Una vittoria convincente per l’Italia Under 19, che si è imposta per 3-0 contro la Scozia nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei.

Gli azzurrini hanno dominato la partita, mostrando solidità e concretezza, ma uno degli uomini più in vista è stato senza dubbio il romanista Arena, che ha siglato il gol del definitivo 3-0 al minuto 72, mettendo la firma su una prestazione positiva per la squadra di Alberto Bollini. Arena, punto di riferimento per la Roma Primavera e ormai anche nel giro della Prima Squadra di Gasperini,ha dato un’ulteriore dimostrazione del suo valore anche con la maglia azzurra.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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