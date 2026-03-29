Inter-Roma: Tsimikas spera, Angeliño sogna il rilancio

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Tsimikas ha perso anche il posto con la nazionale greca, di cui era titolare inamovibile prima di mettere piede a Roma. Venerdì sera, nel test contro il Paraguay, è infatti subentrato nell’ultimo quarto d’ora al collega Giannoulis, terzino sinistro dell’Augusta, 21 presenze, 3 gol e 2 assist in questa Bundesliga. Le occasioni per mettersi in mostra, da qui alla fine del campionato, potrebbero non essere molte altre per Kostas.

Tuttavia, l’infortunio dioffre un’occasione per mettersi in mostra contro l’, sempre chenon colga tutti di sorpresa schierando. Prima della sosta lo spagnolo ha rimesso piede in campo: all’mancava addirittura dal 28 settembre, mentre in Europa aveva giocato solo due micro-spezzoni da 7 minuti complessivi contro iltra novembre e dicembre. Un’altra strada conduce a, utile pure a destra nel caso in cuinon dovesse recuperare dal suo problema muscolare.