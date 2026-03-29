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Inter-Roma: Tsimikas spera, Angeliño sogna il rilancio

Redazione
Pubblicato 34 secondi fa il 29/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Inter-Roma: Tsimikas spera, Angeliño sogna il rilancio

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Tsimikas ha perso anche il posto con la nazionale greca, di cui era titolare inamovibile prima di mettere piede a Roma. Venerdì sera, nel test contro il Paraguay, è infatti subentrato nell’ultimo quarto d’ora al collega Giannoulis, terzino sinistro dell’Augusta, 21 presenze, 3 gol e 2 assist in questa Bundesliga. Le occasioni per mettersi in mostra, da qui alla fine del campionato, potrebbero non essere molte altre per Kostas.

Tuttavia, l’infortunio di Wesley offre un’occasione per mettersi in mostra contro l’Inter, sempre che Gasperini non colga tutti di sorpresa schierando Angeliño. Prima della sosta lo spagnolo ha rimesso piede in campo: all’Olimpico mancava addirittura dal 28 settembre, mentre in Europa aveva giocato solo due micro-spezzoni da 7 minuti complessivi contro il Celtic e Panathinaikos tra novembre e dicembre. Un’altra strada conduce a Rensch, utile pure a destra nel caso in cui Çelik non dovesse recuperare dal suo problema muscolare.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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