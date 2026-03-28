Inter, Calhanoglu niente di grave: come sta Lautaro

L’Inter, prossima avversaria della Roma i campionato subito dopo la pausa nazionali sta recuperando alcuni dei giocatori infortunati.

In particolare non sono emersi problemi seri per Hakan Calhanoglu, uscito dal campo nel match contro la Romania per un fastidio al polpaccio. Non dovrebbe essere nulla di grave, quindi, e l’ex Milan al suo ritorno in Italia potrà scendere regolarmente in campo. Si sta allenando bene ad Appiano Gentile anche Lautaro Martinez. L’argentino vede vicino il traguardo del rientro e questa per Chivu è la notizia più bella in assoluto. Come scrive tuttomercatoweb.com. , il recupero sta andando nella giusta direzione senza intoppi e dalla prossima settimana il numero 10 dovrebbe tornare a pieno regime. scrive tuttomercatoweb.com.