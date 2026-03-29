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Friedkin tra Roma e Everton punta l’ipotesi del blind trust

Redazione
Pubblicato 19 secondi fa il 29/03/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Friedkin tra Roma e Everton punta l’ipotesi del blind trust

LA REPUBBLICA (Marco Juric) – I Friedkin sembrano aver trovato un modo per sciogliere il nodo multiproprietà. Ma non è ancora dato sapere, in concreto, quale sia la soluzione studiata dai presidenti statunitensi per evitare il cortocircuito se Roma ed Everton dovessero qualificarsi alla stessa competizione europea. La Uefa non vieta in assoluto che due club con la stessa proprietà giochino in Europa nella stessa stagione, ma non possono farlo nella stessa competizione, a meno che non intervengano correttivi entro il primo marzo.

Nel 2024, nel caso Girona — di proprietà del City Football Group — l’organo di controllo di Nyon diede l’ok alla Champions League dopo il trasferimento della partecipazione nel club a fiduciari indipendenti tramite una blind trust structure. Un parcheggio temporaneo per spezzare controllo e influenza del proprietario comune. Una possibilità? Cambiare i nomi del CdA con figure esterne.

I giallorossi sono sesti, con l’ambizione di recuperare terreno verso la Champions. Gli inglesi sono ottavi, ma in corsa per l’Europa League. Se entrambe dovessero chiudere la stagione nella stessa competizione, una delle due verrebbe esclusa o retrocessa nel torneo inferiore. Adesso dalla società capitolina arriva una rassicurazione politica: la proprietà avrebbe valutato ogni scenario e il club non sarebbe destinato a subire conseguenze negative. Si attendono gli sviluppi del caso.

#asr #asroma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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