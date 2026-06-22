El Aynaoui e il sogno blaugrana: il padre svela la sua grande ambizione

Dal Marocco alla Roma, con il Barcellona nel cuore

Neil El Aynaoui continua a mettersi in evidenza con la maglia del Marocco, confermandosi tra i protagonisti della nazionale nordafricana in questo Mondiale. Le prestazioni offerte nelle prime gare del torneo hanno acceso i riflettori sul centrocampista della Roma, ormai considerato una delle sorprese più interessanti della competizione. Se il presente del classe 2002 è legato ai colori giallorossi, il suo sogno calcistico guarda invece alla Spagna. A raccontarlo è stato il padre Younes El Aynaoui, che ha spiegato il forte legame del figlio con il Barcellona, nato durante gli anni trascorsi in Catalogna.

Le parole di Younes El Aynaoui

«Mio figlio tifa Barcellona. Ha vissuto lì da quando aveva pochi mesi fino agli 11 anni. Sarebbe la persona più felice del mondo se un giorno riuscisse a giocare lì»

Un Mondiale da protagonista

Nel torneo in corso El Aynaoui ha conquistato fin da subito un posto centrale nello scacchiere del Marocco. Il giocatore della Roma è partito titolare sia nella sfida pareggiata contro il Brasile sia nel successo ottenuto contro la Scozia, disputando entrambe le gare per tutti i 90 minuti.