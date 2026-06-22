ULTIM'ORA
Roma, Perotti organizza un “meet & greet” con i tifosi giallorossi: data e informazioni utili per partecipare Dovbyk nel mirino del Trabzonspor: dalla Turchia parte la nuova offensiva La Roma applaude Malagò: messaggio social per il nuovo presidente FIGC Malagò e la Roma, parole nette: “Non si rinnega mai il proprio passato” Roma, spunta Engels: Gasperini lo vuole, ma il Celtic fa muro e la Premier accelera Ndicka-Inter, Marotta fa muro: ma il pressing nerazzurro resta vivo Malagò prende il pallone: è lui il nuovo presidente della FIGC El Aynaoui e il sogno blaugrana: il padre svela la sua grande ambizione Reijnders sostiene Malen: “Alla Roma ha dimostrato tutto il suo valore” Roma, parte la pianificazione estiva: D’Amico e Gasperini al lavoro a Trigoria
NEWS

El Aynaoui e il sogno blaugrana: il padre svela la sua grande ambizione

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 22/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
El Aynaoui e il sogno blaugrana: il padre svela la sua grande ambizione

Dal Marocco alla Roma, con il Barcellona nel cuore

Neil El Aynaoui continua a mettersi in evidenza con la maglia del Marocco, confermandosi tra i protagonisti della nazionale nordafricana in questo Mondiale. Le prestazioni offerte nelle prime gare del torneo hanno acceso i riflettori sul centrocampista della Roma, ormai considerato una delle sorprese più interessanti della competizione. Se il presente del classe 2002 è legato ai colori giallorossi, il suo sogno calcistico guarda invece alla Spagna. A raccontarlo è stato il padre Younes El Aynaoui, che ha spiegato il forte legame del figlio con il Barcellona, nato durante gli anni trascorsi in Catalogna.

Le parole di Younes El Aynaoui

«Mio figlio tifa Barcellona. Ha vissuto lì da quando aveva pochi mesi fino agli 11 anni. Sarebbe la persona più felice del mondo se un giorno riuscisse a giocare lì»

Un Mondiale da protagonista

Nel torneo in corso El Aynaoui ha conquistato fin da subito un posto centrale nello scacchiere del Marocco. Il giocatore della Roma è partito titolare sia nella sfida pareggiata contro il Brasile sia nel successo ottenuto contro la Scozia, disputando entrambe le gare per tutti i 90 minuti.

#asr #asroma #El Aynoui #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182368 articoli

ARTICOLI CORRELATI