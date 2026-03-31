Paulo Dybala sta recuperando dall’ultimo infortunio e lavora per tornare disponibile il prima possibile in vista del rush finale.
Dopo la rottura longitudinale completa del menisco esterno del ginocchio sinistro e il conseguente intervento in artroscopia effettuato il 6 marzo a Villa Stuart, l’argentino sta lavorando duramente per tornare in campo il prima possibile.
Dybala punta il ritorno in campo contro il Bologna
Secondo quanto riportato da Il Messaggero ,
la Joya
sta seguendo l’iter riabilitativo e sta alternando terapie e doppie sedute in palestra ogni giorno per farsi trovare pronto per il rush finale della stagione. L’obiettivo dell’argentino è tornare nel mese di aprile e la data cerchiata in rosso è il 25 aprile
, giorno in cui si giocherà Bologna-Roma
. Inoltre in occasione di quella partita tornerà a disposizione anche Manu Koné
, ai box per una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra.