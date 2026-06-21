Dybala-Roma, ancora distanza sul rinnovo: Pedullà svela la cifra che separa le parti

Paulo Dybala e la Roma vogliono continuare insieme, ma manca ancora l’intesa definitiva.

Nove giorni decisivi

Il futuro di Paulo Dybala resta uno dei temi più caldi in casa Roma. La volontà comune di proseguire il rapporto non è in discussione, così come quella di Gian Piero Gasperini, che considera la Joya una pedina centrale del progetto tecnico. Tuttavia, servirà un ultimo sforzo per trasformare le intenzioni in un accordo concreto.

La distanza da colmare

Entra in scena Tony D’Amico

Secondo quanto riferito da, tra le richieste del giocatore e la proposta del club ci sarebbe ancora una differenza compresa tra i. Una forbice non enorme, ma sufficiente a rallentare la definizione del rinnovo. Le parti, però, restano fiduciose e continuano a lavorare per trovare una soluzione soddisfacente.

Per cercare di chiudere positivamente la trattativa potrebbe rivelarsi decisivo l’intervento del neo direttore sportivo Tony D’Amico. Il dirigente giallorosso sarebbe pronto a entrare direttamente nei dialoghi per limare le ultime distanze e regalare alla Roma e ai suoi tifosi la fumata bianca tanto attesa, blindando così uno dei simboli più amati della squadra.