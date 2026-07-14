Dybala c’è ma Gasp ha fretta

Messo il primo tassello per la Roma del futuro, il rinnovo di Dybala, Gasperini spinge per gli altri. Si aspetta la presenza della società.

Il Messaggero (S.Carina) – Pronti, via la Roma è ripartita. Tanto entusiasmo a Trigoria, nessun volto nuovo ma (almeno) un Dybala in più. Sì, perché il primo agognato rinnovo (annuale) è stato ufficializzato: «Per me è un onore, questa storia continua come volevamo tutti», ha sospirato Paulo. Che deve questo prolungamento soprattutto a Gasperini che ora attende anche quelli di Celik (già fatto e in attesa di ufficialità) e Pellegrini la cui assenza, dopo una decina d’anni e 350 presenze in giallorosso, ieri non è passata di certo inosservata.

Il mercato dopo Dybala

Come non possono essere trascurate le parole del tecnico a Radio Rai. Una sorta di appello, di avviso ai naviganti, volto ad accelerare un mercato che per ora è fermo al palo: «Finora siamo stati ai blocchi di partenza, ci siamo un po’ goduti l’estate anche per via del Mondiale… Da adesso in poi ci saranno accelerazioni importanti su tutto. Il mercato è fatto di decisioni e di risposte immediate. La presenza deisarà determinante. Ci auguriamo tutti di fare un buon mercato e di dare risposte all’entusiasmo di una città che ha già fatto tantissimi abbonamenti».

Cambiano i ds, gli obiettivi ma poi si torna sempre al punto di partenza. Era così per Massara, si sta ripetendo il copione per D’Amico: si può lavorare, trattare, prendere contatti quanto si vuole ma poi, per l’ok, serve sempre il sì della proprietà. L’esigenza di Gian Piero di avere almeno Ryan più presente a Trigoria non cambia. Lo voleva prima, lo vuole adesso. Sarà accontentato nelle prossime ore.

Anche perché, al netto dei rinnovi, i temi sul tavolo sono diversi, a partire da Koné. Gasp non parla mai a caso. Le parole dell’allenatore tradiscono un timore: se sarà necessario, il francese potrebbe essere il sacrificato. Su Totti, invece, si smarca: «Questa cosa riguarda lui e la proprietà». Inutile girarci intorno: ogni allenatore vorrebbe gli acquisti il prima possibile. Svanito il sogno Greenwood, ora l’attenzione è incentrata sul trio Moreira-Garnacho-Tresoldi. Un esterno, un’ala e una seconda punta da adattare nel tridente a seconda delle esigenze tattiche.