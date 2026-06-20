Dybala aspetta, Pellegrini tratta, Celik in chiusura

Gasperini vuole trattenere Celik, Dybala e Pellegrini. Il turco vicino alla firma, per gli altri due si cerca la quadra economica con fiducia.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Tra appena undici giorni Dybala, Pellegrini e Celik non saranno più ufficialmente giocatori della Roma. Una situazione che D’Amico vuole risolvere immediatamente, trasformando lo standby delle ultime settimane in una corsa contro il tempo. La parola d’ordine è una sola: accelerare. Il traguardo più vicino sembra essere quello di Celik, oltre a Mancini, prossimo all’annuncio. La distanza tra domanda e offerta è stata sostanzialmente colmata e il difensore turco è ormai a un passo dall’accordo. Il nuovo contratto dovrebbe portarlo a percepire circa tre milioni di euro, certificando una fiducia costruita nel tempo e consolidata dal lavoro svolto negli ultimi mesi. Tra i rinnovi sul tavolo, il suo appare il più avanzato e potrebbe essere il primo a trasformarsi in annuncio ufficiale.

Più articolata la situazione di. L’attesa continua, ma la trattativa resta viva. L’entourage della Joya aspetta una risposta alla controproposta formulata tempo fa e nelle prossime oreentrerà direttamente in scena, riallacciando i contatti con l’agente. A proposito, una delle nuove figure vicine all’agente ha ricevuto una telefonata dalla Juve, ma il ritorno di Paulo è da escludere. Il nodo con laintanto resta quello economico: base fissa e bonus sono ancora oggetto di discussione, con l’obiettivo di ridurre una distanza che esiste ma che nessuno considera insormontabile. La sensazione è che la volontà di arrivare a una soluzione comune sia più forte delle divergenze.

Un copione simile riguarda Pellegrini. Anche in questo caso permane un gap tra le parti, ma il desiderio reciproco di continuare insieme rappresenta il punto di partenza più importante. Lorenzo e il club vogliono trovare una strada condivisa, consapevoli del valore che il centrocampista continua ad avere all’interno del progetto tecnico. Dybala, Pellegrini e Celik hanno aspettato la Roma fino a questo momento, senza impegnarsi con altre società e senza imboccare strade alternative. Un segnale chiaro di attaccamento e disponibilità. Dall’altra parte, la Roma non ha alcuna intenzione di perdere tre giocatori considerati importanti da Gasp.