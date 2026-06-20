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Dovbyk-Trabzonspor, frenata per gli infortuni: i turchi vogliono vederci chiaro

Redazione
Pubblicato 13 ore fa il 20/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Dovbyk-Trabzonspor, frenata per gli infortuni: i turchi vogliono vederci chiaro

Artem Dovbyk continua a essere tra i possibili partenti in casa Roma.

Cautela turca

Il Trabzonspor non molla la pista che porta ad Artem Dovbyk, ma procede con prudenza. Secondo quanto riportato da ‘Fotomac’, il club di Trebisonda starebbe valutando seriamente l’acquisto dell’attaccante della Roma, senza però trascurare i dubbi legati alla sua tenuta fisica dopo una stagione complicata sotto il profilo degli infortuni.

Richiesti i referti

Lo staff medico del club turco avrebbe chiesto una relazione dettagliata sulle condizioni dell’ucraino, con particolare attenzione ai problemi che lo hanno costretto anche a sottoporsi a un intervento chirurgico nell’ultima annata. Un passaggio ritenuto fondamentale prima di investire una cifra importante per il cartellino del centravanti, valutato in Turchia intorno ai 15 milioni di euro.

Roma in attesa

Dovbyk resta tra i giocatori in uscita dalla Roma, che da tempo cerca una soluzione per alleggerire il monte ingaggi e recuperare parte dell’investimento effettuato. Oltre al Trabzonspor, sulle tracce del classe 1997 resta vivo anche l’interesse del Betis, mentre i giallorossi attendono sviluppi e sperano che la trattativa possa entrare presto nel vivo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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