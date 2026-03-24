Dovbyk torna al Girona: visita speciale durante il recupero – FOTO

C’è spazio anche per momenti dal sapore nostalgico nella stagione dei calciatori, soprattutto quando un infortunio costringe a fermarsi ai box. È il caso di Artem Dovbyk, che sta sfruttando questo periodo lontano dal campo per ritrovare luoghi e affetti del recente passato.

A rendere nota la visita è stato direttamente il Girona attraverso i propri canali social, in particolare su Instagram. Il club spagnolo ha condiviso uno scatto dell’attaccante ucraino al centro sportivo accompagnato da un messaggio eloquente: “Una visita davvero speciale”.

Reduce dall’intervento subito lo scorso gennaio dopo una lesione miotendinea alla coscia sinistra, Dovbyk non ha ancora fatto ritorno in campo. In attesa del rientro, il viaggio in Spagna rappresenta una parentesi significativa per ritrovare il suo ex ambiente e mantenere un legame con una tappa importante della sua carriera.

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