ULTIM'ORA
Nazionale, Mancini torna ad allenarsi in gruppo: possibile maglia da titolare Mercato Roma, futuro incerto per Dybala: offerte dall’estero mentre prosegue il recupero Olanda, Koeman su Malen: “Può fare molto bene da prima punta: è velocissimo e sa finalizzare” Pisilli: “Siamo un gruppo molto forte, nel mio ruolo tutti quelli che ci sono, sono veramente forti” Dovbyk torna al Girona: visita speciale durante il recupero – FOTO Trigoria, Soulé torna in gruppo: sorriso per Gasperini Playoff Mondiali, tensioni tra Bosnia e Galles: al centro di tutto l’ex Roma Tahirovic Giannini: “Il passo falso contro la Juventus è la dimostrazione che ancora manca qualcosa. Malen? Non sono se questo basterà per arrivare in Champions” Sabatini: “Sarei orgoglioso di fare il ds con tutti quei giovani” El Aynaoui, che fatica: le gare troppo timide e il fantasma di Ríos
NEWS

Dovbyk torna al Girona: visita speciale durante il recupero – FOTO

Redazione
Pubblicato 15 ore fa il 24/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Dovbyk torna al Girona: visita speciale durante il recupero – FOTO

C’è spazio anche per momenti dal sapore nostalgico nella stagione dei calciatori, soprattutto quando un infortunio costringe a fermarsi ai box. È il caso di Artem Dovbyk, che sta sfruttando questo periodo lontano dal campo per ritrovare luoghi e affetti del recente passato.

A rendere nota la visita è stato direttamente il Girona attraverso i propri canali social, in particolare su Instagram. Il club spagnolo ha condiviso uno scatto dell’attaccante ucraino al centro sportivo accompagnato da un messaggio eloquente: “Una visita davvero speciale”.

Reduce dall’intervento subito lo scorso gennaio dopo una lesione miotendinea alla coscia sinistra, Dovbyk non ha ancora fatto ritorno in campo. In attesa del rientro, il viaggio in Spagna rappresenta una parentesi significativa per ritrovare il suo ex ambiente e mantenere un legame con una tappa importante della sua carriera.

https://www.instagram.com/p/DWRJ_G0gjxu/?igsh=MWhlbm90OHBhZXZsZA==

#asr #asroma #dovbyk #girona #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180236 articoli

ARTICOLI CORRELATI