Dovbyk accelera il recupero: lavoro continuo tra palestra e campo

Dopo aver superato la fase più delicata dell’infortunio, Artem Dovbyk continua senza sosta il suo percorso di recupero. L’attaccante ucraino della Roma si divide tra il centro sportivo di Trigoria e il lavoro a casa, portando avanti un programma personalizzato per tornare al meglio della condizione.

Attraverso un recente post su Instagram, il centravanti ha mostrato alcuni momenti delle sue giornate: dalle sessioni in palestra, con esercizi sulla cyclette, fino ai primi contatti con il pallone sul campo, segnali incoraggianti in vista del rientro. Nel video condiviso sui social non manca anche un momento più leggero, con lo scambio di maglia insieme a Stuani, attaccante del Girona, a testimonianza del buon umore e della determinazione del giocatore. La sensazione è che Dovbyk stia bruciando le tappe, lavorando con grande costanza per rientrare il prima possibile e dare il suo contributo alla squadra in questo finale di stagione.