Dovbyk accelera il recupero: allenamento mattutino con la moglie lontano da Trigoria

Mentre Wesley torna dal Brasile con un problema muscolare alla coscia, Artem Dovbyk sorprende accorciando i tempi dopo l’operazione al tendine.

La Roma è pronta a riprendere il lavoro a Trigoria in vista della trasferta a San Siro contro l’Inter. L’attenzione di Gian Piero Gasperini resta concentrata soprattutto sulle condizioni dei giocatori impegnati con le nazionali, ma gli aggiornamenti più importanti arrivano dall’infermeria. Per Wesley, il rientro anticipato dal ritiro della Seleçao ha confermato una lesione muscolare che lo terrà fermo per almeno un mese, rendendo certa la sua assenza nella sfida contro i nerazzurri. Situazione differente invece per Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, inizialmente dato vicino a una fine anticipata della stagione dopo l’intervento al tendine, sta mostrando progressi incoraggianti. Anche lontano da Trigoria continua a lavorare sulla forma fisica: sui social ha condiviso una sessione di allenamento mattutino insieme alla moglie. Il momento decisivo per il suo rientro è previsto tra fine aprile e inizio maggio, quando si sottoporrà a una risonanza magnetica di controllo. In caso di esito positivo, potrà tornare ad allenarsi con il gruppo per il finale di stagione.