Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, è apprezzato da molti e dall’Inghilterra arrivano complimenti da un suo collega italiano.

Roberto De Zerbi, da poco tornato in Premier League sulla panchina del Tottenham, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport analizzando l’evoluzione del calcio moderno e indicando l’attuale allenatore della Roma come uno dei principali artefici del cambiamento tattico globale.

De Zerbi: “Gasperini ha rivoluzionato tanti aspetti”

“Il calcio sta continuando a cambiare e penso che uno come Gasperini abbia davvero rivoluzionato molti aspetti”.

Sul cambiamento di tattica portato dal tecnico piemontese: “Le fasi difensive sono mutate: adesso tante squadre difendono a uomo e non si può più giocare in un determinato modo. È diventato molto più difficile trovare contromisure”.

L’ex allenatore del Brighton ha poi ricordato le sfide passate contro il mister di Grugliasco: “Lo avevo capito già qualche anno fa. Giocando proprio contro Gasperini dovevo cercare soluzioni diverse per scardinare la sua difesa, ma all’epoca non ci ero riuscito”.