Dai rinnovi alle cessioni: la Roma ora fa i conti

Oggi per la Roma previsto un vertice a Trigoria per discutere dei temi principali in agenda: le cessioni da effettuare entro il 30 giugno e i rinnovi.

Corriere della Sera (D.Stoppini) – Mancini rinnoverà. Lo farà dopo gli altri, solo perché la scadenza del suo accordo non impone la stessa fretta. Ma è un segnale che la società vuole dare: il difensore è uno dei leader dello spogliatoio della Roma. Il terzo posto impone un nuovo accordo che sarà fissato al 2029. Ma ci piace leggere le sue parole di ieri anche come indirizzo alla stagione che verrà. E pure ai rinnovi che vanno chiusi al più presto.

Da oggi mancano esattamente tre settimane al prossimo raduno. E in linea teorica ci sono tre giocatori che ancora non sanno se dovranno presentarsi o no:. Da oggi in poi ogni giorno è buono per definire i nuovi accordi.si è speso a tal punto sulle singole situazioni che non è pensabile non si arrivi a dama. Ma è chiaro che la Champions raggiunta ha ritoccato qualche numero precedentemente esposto.è partito da numeri troppo elevati per le casse della Roma, ma poi si è ravveduto e dovrebbe firmare per una cifra inferiore ai 3 milioni netti. Pocetta, agente di, dopo un paio di contatti telefonici a breve vedrà il ds D’Amico. E in questi giorni è attesa anche la fumata bianca per

Anche di questo oggi si parlerà in un vertice a Trigoria, il direttore sportivo già ieri era in città. Non solo: sarà anche l’occasione per fare il punto sulle cessioni. Il Borussia e l’Aston Villa non hanno ancora affondato il colpo su Soulé, Koné ha già riufiutato l’Atletico Madrid e non sembra intenzionato a cambiare idea. Serve un’accelerata. Ma di quelle vere.