Celik raggiunge quota 100: una serata speciale in giallorosso

Un traguardo importante contro il Pisa

Questa sera, nella sfida contro il Pisa, Zeki Celik taglierà un traguardo significativo nella sua carriera: le 100 presenze in Serie A. Un numero simbolico, che racconta continuità, affidabilità e crescita costante all’interno del massimo campionato italiano. Un dato che rende ancora più speciale questo risultato è il fatto che tutte le presenze siano arrivate con la stessa maglia: quella della Roma. Dal suo arrivo nella Capitale, il laterale turco si è ritagliato spazio con dedizione e professionalità, diventando nel tempo una pedina utile nello scacchiere giallorosso.

Nel corso delle stagioni, Celik ha dimostrato grande spirito di sacrificio, adattandosi a diverse esigenze tattiche e mettendo sempre al primo posto il bene della squadra. Non sempre sotto i riflettori, ma spesso decisivo negli equilibri, ha costruito il suo percorso con prestazioni solide e affidabili.