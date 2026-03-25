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Caso Soulé: il sindacato di polizia solleva dubbi e interpella la Roma

Redazione
Pubblicato 8 ore fa il 25/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Caso Soulé: il sindacato di polizia solleva dubbi e interpella la Roma

Si accende il dibattito attorno a Matías Soulé, finito al centro delle critiche dopo un contenuto pubblicato su Instagram. L’attaccante ha accompagnato un post con il brano “1312” del rapper Ince, scelta che non è passata inosservata al SIULP, che ha interpretato il riferimento come un messaggio contrario alle forze dell’ordine.

A esprimere preoccupazione è stato il segretario del sindacato, Felice Romano, che ha criticato duramente l’episodio. Secondo Romano, il significato del numero “1312” sarebbe noto e associato a contenuti offensivi verso la polizia, motivo per cui il gesto del calciatore viene considerato inopportuno, soprattutto per il ruolo pubblico che ricopre. Il rappresentante del SIULP ha inoltre sottolineato l’influenza che un giocatore della Roma può esercitare sui più giovani, evidenziando il rischio che messaggi ritenuti negativi possano essere presi come esempio. Per questo motivo, il sindacato ha chiesto chiarimenti alla società giallorossa, auspicando una presa di posizione chiara sulla vicenda.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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