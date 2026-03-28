Calciomercato Roma: l’Inter offre il rinnovo a Carlos Augusto, ma il brasiliano vuole giocare di più

Il futuro di Carlos Augusto resta uno dei temi caldi in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la trattativa per il rinnovo del contratto tra l’esterno brasiliano e l’Inter sta vivendo una fase di riflessione. Nonostante il club nerazzurro abbia presentato verbalmente una proposta di adeguamento contrattuale intorno ai 3,3 milioni di euro netti a stagione, l’accordo totale tra le parti è ancora lontano.

Il principale ostacolo sarebbe legato alle garanzie tecniche.ambisce a un ruolo da protagonista e vorrebbe maggiori certezze in termini di impiego e minutaggio, aspetti che all’non sono stati costanti. Questa situazione di incertezza ha attirato l’attenzione della Roma e di diversi club internazionali. Si registra l’interesse di società ine dell’in Spagna.