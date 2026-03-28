ULTIM'ORA
Ndicka protagonista con la Costa d’Avorio: titolare nell’amichevole contro la Corea del Sud Calciomercato Roma, anche il Manchester United su Ndicka: i giallorossi però non fanno sconti Da Cunha: “Champions? Più difficile andare in Nazionale.” Jankto: “Dybala un top. La Roma è nel mio cuore” Calciomercato Roma: l’Inter offre il rinnovo a Carlos Augusto, ma il brasiliano vuole giocare di più Inter, Calhanoglu niente di grave: come sta Lautaro Malen dopo Olanda-Norvegia: “Avrei preferito segnare, ma devo continuare così” Romanisti in Nazionale: rigore sbagliato e poi gol per El Aynaoui Pjanic avverte: “Zenica sarà una bolgia, giocare lì non vi piacerà” Operazione Nostalgia, quante stelle: ecco Totti, Nesta, Zanetti e Boban
CALCIOMERCATO
BREAKING

Calciomercato Roma: l’Inter offre il rinnovo a Carlos Augusto, ma il brasiliano vuole giocare di più

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 28/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma: l’Inter offre il rinnovo a Carlos Augusto, ma il brasiliano vuole giocare di più

Il futuro di Carlos Augusto resta uno dei temi caldi in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la trattativa per il rinnovo del contratto tra l’esterno brasiliano e l’Inter sta vivendo una fase di riflessione. Nonostante il club nerazzurro abbia presentato verbalmente una proposta di adeguamento contrattuale intorno ai 3,3 milioni di euro netti a stagione, l’accordo totale tra le parti è ancora lontano.

Il principale ostacolo sarebbe legato alle garanzie tecniche. Carlos Augusto ambisce a un ruolo da protagonista e vorrebbe maggiori certezze in termini di impiego e minutaggio, aspetti che all’Inter non sono stati costanti. Questa situazione di incertezza ha attirato l’attenzione della Roma e di diversi club internazionali. Si registra l’interesse di società in Premier League e dell’Atletico Madrid in Spagna.

#asr #asroma #Inter #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180312 articoli

ARTICOLI CORRELATI